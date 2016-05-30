مفتى الجماعة الإسلامية يحرم ارتداء الحظاظة.. تعرف على السبب

أفتى الشيخ عبد الآخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية، بعدم جواز ارتداء الرجال الحظاظات فى اليد.

جاء ذلك ردًا على استفسار حكم لبس الرجال الحظاظات فى اليد أو أى شيء عبارة عن جلد وفيه قطعة صغيرة نحاس أو فضة؟.. وقال "حماد" فى فتواه المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الذى أراه عدم جواز لبس هذه الحلقة للرجال لأنها إن كانت تلبس لشىء من الاعتقادات الفاسدة مثل كونها تجلب الحظ ونحو ذلك فهى داخلة فى النهى عن التمائم التى نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما فى قوله: " من تعلق تميمة فقد أشرك".

وأضاف "حماد": " إن كان يقصد بها مجرد التزين ففيها تشبه بالنساء، وإن قصد بها التشبه بالغربيين ففيها مشابهة أهل الكفر والفسق وهو منهى عنه، فلم يبق إلا أن يقال إن لها فائدة طبية كما يزعم البعض فإن ثبت ذلك ولم يكن هناك علاج متيسر غيرها فلا بأس لكن أظن هذا كان يقال على الحلقات التى كلها من المعدن وليس من الجلد والله أعلم".

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