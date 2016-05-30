الأهلي يقابل زيسكو في نهار رمضان.. وتطمينات من السفارة المصرية

أبلغ مسؤولو نادي زيسكو الزامبي السفارة المصرية هناك أن مباراة الفريق مع الأهلي ستقام نهارا وليس تحت الأضواء الكاشفة، رغم جاهزية الملعب لذلك.

ويلتقي الأهلي مع زيسكو في افتتاح مشواره في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، أحد أيام 17 أو 18 أو 19 يونيو، ما يعني إقامة اللقاء في نهار رمضان.

وحسب لوائح الكاف، لا يحق للأهلي اختيار موعد المباراة أو الاعتراض عليه.

وعلى إثر ذلك، طمأن مسؤولو السفارة المصرية في زامبيا نظرائهم في الأهلي أن درجة الحرارة في زامبيا لا تتعدى 22 درجة مئوية نهارا.

كما أكد مسؤولو السفارة أن ملعب المباراة في مدينة أندولا لا يختلف كثيرا عن الملعب الذي واجه الأهلي عليه زيسكو قبل 5 أعوام في دوري الأبطال، كما أنه يشبه كثيرا ملعب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دور الـ16 من هذه النسخة من البطولة.

ويمتلك ملعب مدينة أندولا أرضية من النجيل الطبيعي ويتسع لـ40 ألف متفرج.