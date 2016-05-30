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أخبار المغرب اليوم.. مؤتمر الخيول العربية 2017 ينتقل إلى المغرب

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أخبار المغرب اليوم.. مؤتمر الخيول العربية 2017 ينتقل إلى المغرب أخبار المغرب اليوم.. مؤتمر الخيول العربية 2017 ينتقل إلى المغرب
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول إعلان اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمى للخيول العربية الأصيلة عن إقامة النسخة الثامنة للمؤتمر العالمى للخيول العربية 2017 ضمن فعاليات مهرجان الخيول العربية فى المملكة المغربية فى صيف 2017 .

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، احتلال المغرب المرتبة الأخيرة بحصوله على نسبة 37 %، كنسبة لحساب معدل استهلاك المياه للفرد الواحد.

ووفقا لنتائج دراسة فى مجال البيئة، أنجزتها دولة الأردن، فقد تذيل المغرب الترتيب، بحيث أن معدل استهلاك المياه للمواطن المغربى الواحد لا يتعدى الـ 37 %، لتحصل ليبيا على أولى المراتب بنسبة 374 % تليها قطر بنسبة 176 %، ثم الإمارات بنسبة 135 %.

ورصدت أخبار المغرب، تراجع الطلب على العقار فى المغرب بنسبة 8.5 % فى الربع الأول من العام الحالى، ما خفض المبانى والشقق بنسبة 2 %، لتصل إلى مستوياتها فى الربع الأخير من العام الماضى.

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