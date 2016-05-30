القوات العراقية المشتركة تحرر مركز شرطة "النعيمية" جنوبى الفلوجة

تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على مركز شرطة النعيمية جنوبى الفلوجة بالأنبار الاثنين، فى إطار عملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القوات من الفرقتين الاولى تدخل سريع والمشاة (14) رفعت العلم العراقى فوق مبنى مركز شرطة النعيمية فى المحور الجنوبى للفلوجة.

>كما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من تحرير منطقة الشيحة وقريتى جميلة والالفاف شمالى مدينة "الصقلاوية" فى المحور الغربى للفلوجة بالأنبار.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق شاكر جودت أن القوات دمرت أربع سيارات مفخخة وثلاثة أخريات تحل راجمات صواريخ من نوع "جراد" وسيارة ثامنة مزودة بأسلحة ثقيلة ومفرزتى "هاون".

وواصلت فرقة المشاة السادسة التقدم من محورين لتضييق الخناق على مسلحى التنظيم فى المناطق المحاذية للفلوجة، حيث تمكنت هندسة ميدان الفرقة السادسة من تفكيك ثلاث عبوات ناسفة خارقة للدروع ومجموعة من الجراكن المفخخة التى تحتوى على مادة "سى فور" شديدة الانفجار، إضافة إلى تطهير نفق للارهابيين بطول ٧٠٠متر شرق مدينة الصقلاوية.

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