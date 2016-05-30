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بدء ثالث جلسات التحقيق مع «جنينة» في اتهامه بـ«تكدير الأمن والسلم العام»

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بدء ثالث جلسات التحقيق مع «جنينة» في اتهامه بـ«تكدير الأمن والسلم العام» بدء ثالث جلسات التحقيق مع «جنينة» في اتهامه بـ«تكدير الأمن والسلم العام»

المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات – أرشيفية

بدأت نيابة أمن الدولة العُليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الإثنين، ثالث جلسات التحقيق مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، حسبما أفاد مراسلنا.

وتنظر المحكمة اتهام “جنينة”، بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة .

وحضر خالد علي، المحامي والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، نجاد البرعي، الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة محامون، ومستشارون قانونيون، للتضامن مع المستشار هشام جنينة، كما حضرا معه جلسة التحقيق، فضلًا عن المحامي علي طه، عضو هيئة الدفاع عن “جنينة”.

وكانت نيابة أمن الدولة العُليا، قد أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في ، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن” فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه”.

 

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