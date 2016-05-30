إضراب 20 حارس أمن بآثار الأقصر عن الطعام للمطالبة بالتثبيت

مراسل««ONA:

بدأ 20 حارس أمن بمنطقة أثار القرنة غرب الأقصر، اليوم الإثنين، إضرابًا عن الطعام بالمستشفى العام إحتجاجًا للمطالبة بتثبيتهم .

وقال المحتجون في تصريح صحفي، إنهم يعملون فى وظائفهم كخفراء آثار وحراس أمن منذ عام 2011، دون أن يتم تثبيتهم رغم الوعود المتكررة، إلا أنهم فوجئوا اليوم الاثنين، بتثبيت زملائهم الذين بدأوا العمل فى عام 2013 ، أي بعدهم بعامين وسط إتهامات بالرشوة للمسئولين .

وأشاروا إلي أنهم لن يفضوا إضرابهم قبل تحقيق العدالة بين الجميع والتثبيت فى الوظيفة حسب الأقدمية .

إنتقلت القيادات الأمنية، إلى المستشفى فى محاولة لإقناع الخفراء بفض الإضراب مع رفع مذكرة إلى وزارة الأثار إلا أنهم رفضوا .

من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام منطقة أثار الأقصر، إنه لا يعلم شيئا عن الإضراب وأن التنظيم والإدارة بالقاهرة يالتنسيق مع شئون العاملين بوزارة الأثار وافقت على تثبيت العاملين حتى نهاية أبريل 2012 ، وقد وصلت قائمة بأسماء الدفعة الأولى منهم على أن تصل أسماء البقية عقب نهاية شهر رمضان المبارك .