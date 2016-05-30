طاهر: لن نقبل بإغلاق قناة الأهلي ونسعى لتطويرها

قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إنه لا يقبل بإغلاق قناة النادي، مؤكدا سعيه لتطوير محتوى القناة.

وصرح طاهر "كل ما تردد بشأن إغلاق القناة عار تماما من الصحة، ولن أسمح بالمساس بالقناة لأن الأمر بات يخص النادي وقيمته الأدبية".

وأكمل "مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده خلال المرحلة الحالية لتطوير القناة وإعادة بريقها بمحتوى يليق بالأهلي ومكانته التاريخية".

وعن الخلاف الدائر مع الشركة القائمة على إدارة القناة، أوضح طاهر "النادي منح شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حقوق تغطية كل الأنشطة وهى بدورها تعاقدت عليها مع شركة مسك التي تدير القناة وهى المسئولة عن المحتوى الإعلامي الذي تبثه القناة حاليا".

وأضاف أن شركة الإدارة كان لديها كل الفرص طوال الفترة الماضية لتطوير القناة وتحسين محتواها بما تملكه من صلاحيات فنية مطلقة في ظل تعاون كامل من النادي وقطاعاته المختلفة.

وأشار إلى أن الخلاف المالي بين شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي مع الشركة القائمة على إدارة القناة نشب بعدما توقفت الأخيرة عن سداد المستحقات المالية للنادي والمنصوص عليها في التعاقد.

وبادرت شركة الإدارة بإقامة دعاوى قضائية تحكيمية ضد وكيلها الإعلاني وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وتحدد يوم 5 يونيو المقبل للحكم وحسم هذا النزاع الذي كان له الدور الأكبر في تراجع القناة.

وأتم طاهر "مجلس الإدارة يعطي ملف القناة أهمية خاصة ويقدر ارتباط الجماهير بها والتواصل معها، لكن لابد أيضا أن يكون هذا من خلال الالتزام باللوائح والقوانين".