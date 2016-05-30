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عبد الحفيظ: نشد من أزر لاعبي الأهلي الدوليين.. وإصابة رحيل طفيفة

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عبد الحفيظ: نشد من أزر لاعبي الأهلي الدوليين.. وإصابة رحيل طفيفة عبد الحفيظ: نشد من أزر لاعبي الأهلي الدوليين.. وإصابة رحيل طفيفة

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على الاتصال بلاعبي الفريق الموجودين في معسكر الوطني بمدينة 6 أكتوبر.

ويضم المنتخب أحمد حجازي ورامي ربيعة وأحمد فتحي وصبري رحيل وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وعمرو جمال من الأهلي، استعدادا لملاقاة تنزانيا في الرابع من الشهر المقبل في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وقال عبد الحفيظ: "إتصالي من وقت لأخر باللاعبين الدوليين يهدف لمتابعتهم والشد من أزرهم".

وعن إصابة ظهير أيسر الفريق صبري رحيل، قال: "حالته مطمئنة وإصابته طفيفة".

وكانت أزمة قد اندلعت بين قائد الأهلي حسام غالي والجهاز الفني للفراعنة تسببت في استبعاد الأول من قائمة المنتخب.

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