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اعتقال سيرج أورييه لاعب باريس سان جيرمان بعد مشاجرة مع الشرطة

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اعتقال سيرج أورييه لاعب باريس سان جيرمان بعد مشاجرة مع الشرطة اعتقال سيرج أورييه لاعب باريس سان جيرمان بعد مشاجرة مع الشرطة

سيرج أورييه – أرشيفية

 

اعتقلت الشرطة الفرنسية اللاعب الدولي العاجي ومدافع فريق باريس سان جيرمان سيرج أورييه، صباح اليوم الإثنين، عقب دخوله في مشادة مع أفراد من الشرطة أثناء خروجه من أحد الملاهي الليلية بجادة الشانزليزيه في باريس.

وكان “أورييه” أثار ضجة كبرى في وسائل الإعلام الفرنسية في منتصف فبراير عقب تصريحات مهينة له بحق مدربه لوران بلان وبعض من زملائه اللاعبين.

وضع “أورييه” البالغ 23 عامًا رهن الاعتقال الاحتياطي في وقت مبكر من صباح الإثنين، إثر دخوله في مشاجرة مع رجال الشرطة بعد مغادرته أحد الملاهي الليلية في باريس. حسبما أفادت فرانس 24.

يذكر أن “أورييه” كان على متن سيارة بأحد أحياء الشانزليزية، تم توقيفها من قبل دورية من وحدة مكافحة الجريمة، ودخل معها أورييه في مشاجرة جراء رفضه للامتثال لأوامرها بالنزول من السيارة.

وأفادت إذاعة “فرانس أنفو” الفرنسية، نقلًا عن مصادر أمنية، أن أورييه رفض النزول من السيارة، وتوجه لها بتهديدات على أنها ‘‘ستواجه مشاكل بسببه لأنه سيرج أورييه لاعب باريس سان جيرمان’’.

وكانت تصريحات مهينة صدرت من سيرج أورييه في شريط بحق مدربه لوران بلان والبعض من زملائه في الفريق في فبراير الماضي، أثارت ضجة كبرى وسط وسائل الإعلام الفرنسية.

وصف أورييه مدربه بالشاذ جنسيًا دون أن يظهر في الصورة خلال قوله هذه العبارة لكن عندما سأله صديقه إذا كان مدرب النادي الباريسي يقوم بأشياء شاذة مع نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أجاب الدولي العاجي: “نعم”، مضيفا بأنه يقوم بشتى أنواع الشذوذ الجنسي مع هذا اللاعب.

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