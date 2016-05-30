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عرض فيلم "مغامرات الأمير أحمد" اليوم بالمعهد الثقافى الألمانى بالإسكندرية

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عرض فيلم "مغامرات الأمير أحمد" اليوم بالمعهد الثقافى الألمانى بالإسكندرية عرض فيلم "مغامرات الأمير أحمد" اليوم بالمعهد الثقافى الألمانى بالإسكندرية

>يعرض المعهد الثقافى الألمانى بالإسكندرية " جوته" فيلم الرسوم المتحركة " مغامرات الأمير أحمد"، اليوم بمقر المعهد ، وهو من إخراج لوته راينيجر، من حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور قصته حول رحلة المغامرات التي يقوم بها الأمير أحمد انطلاقًا من بلاط الخليفة الأكبر.

نجحت المخرجة لوته راينيجر من خلال فيلمها "مغامرات الأمير أحمد" في صنع أول فيلم رسوم متحركة طويل في تاريخ الأفلام، وتطوير تقنية وجماليات هذا النمط من الأفلام منذ عشرينيات القرن الماضي حتى وصلت إلى الكمال الفني، ويستند أسلوبها إلى مسرح خيال الظل الصينى.

"مومو" عرض مسرحى بالمعهد الثقافى الألمانى بالإسكندرية
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