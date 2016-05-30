وزيرة الهجرة تزور أسرة الشاب المصرى المعتدى عليه بالكويت

زارت منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أسرة المواطن المصرى المعتدى عليه بالكويت، لتقديم كافة أوجه الدعم النفسى والمعنوى، والتأكيد على أن الدولة لن تترك حقه.

والتقت وزيرة الهجرة والدى الشاب، وشددت على أن الدولة لن تترك حق أى مصرى فى الخارج.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت مقطع فيديو يظهر اعتداء كويتى على شاب مصرى، حيث يظهر مقطع الفيديو اعتداء الكفيل على الشاب بعد أن قام بخلع ملابسه كاملا، واعتدى عليه بالضرب بالعصا وبالأيدى، وسبه بأبشع الألفاظ.

شقيق المواطن المعتدى عليه بالكويت: اكتشفنا الواقعة من "الفيس بوك"

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