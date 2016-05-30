اوعى تفطر.. الصيام يساعد على تكوين خلايا عصبية جديدة فى المخ

باقى أيام قليلة على شهر رمضان المبارك الذى يعرف باسم "شهر الصوم" الذى يتجمع فيه الأهل على سفرة واحدة، وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Marksdailyapple” أن الصيام يحث على الالتهام الذاتى العصبى وهو العملية التى يعاد فيها تدوير نفايات خلايا المخ وإصلاحها وتكوين خلايا جديدة.

وأوضح الباحثون أن الصيام يحفز نمو خلايا عصبية جديدة، كما أنه يعمل على تطوير نقاط الاشتباك العصبى (خطوط الاتصال بين الخلايا العصبية).

وقال ماتسون، رئيس قسم الأعصاب بالمعهد الوطنى البريطانى للشيخوخة، إن الصوم يحفز نمو الخلايا العصبية ويحمى الدماغ من الإصابة بالأمراض خاصة السكتة الدماغية.

وتابع ماتسون أن النوع الأكثر شيوعاً للسكتات الدماغية هو "السكتة الدماغية الإقفارية" التى تمثل حوالى 88٪ من كل السكتات الدماغية، والتى يتم فيها حظر الأوعية الدموية التى تضخ الدم إلى الدماغ بسبب حدوث تجلط الدم، مؤكداً أن الصيام يغذى الأعصاب بالبروتينات ويقلل الالتهاب ويعزز الوظائف المعرفية وبالتالى يخفض معدل الوفيات.

وأضاف ماتسون أن الصوم يقلل من الإجهاد التأكسدى، ويقلل من التدهور المعرفى التى ينتج عادة من صدمة الدماغ، لافتاً إلى أنه يخفض الشهية ويساعد على فقدان الوزن.

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