محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان تخريج الدورة الثالثة في كلية الدفاع الوطني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل ظهر اليوم حفل تخريج الدورة الثالثة في كلية الدفاع الوطني في العاصمة أبوظبي والذي بدأ بالسلام الوطني .

وقام سموهما بتوزيع الشهادات على الخريجين في الكلية من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمنية والبالغ عددهم نحو 37 خريجا من أبناء وبنات الوطن الحاصلين على درجة الماجستير في الكلية بعد أن أمضوا عاما كاملا في الدراسة والتدريب.

حضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وذوي الخريجين.

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