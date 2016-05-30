محامى المدعى بالحق المدنى: نقل التحقيقات فى قضية الكرم لنيابة جنوب المنيا

قال هاني مجدى، محامى المجنى عليهم، فى قضية أحداث قرية الكرم بمحافظة المنيا، إنه تم إرسال القضية إلى نيابة جنوب المنيا الكلية لمتابعة القضية والتحقيقات.

وأضاف مجدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نيابة جنوب المنيا تختص بنظر القضية ونظر التحقيقات فيها الآن، واستكمالها، مشيرا إلى أن الـ5 متهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بالأمس، استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهم، وتم نظر أمر حبسهم اليوم بمحكمة جنح مستأنف المنيا وليس أبوقرقاص.

وقال:" قاضي المحكمة رفض حضورنا عن المجني عليهم ولم يمكنونا من الاطلاع على تحقيقات النيابة"، على حد قوله.

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