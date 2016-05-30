أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أرتفاع إيرادات قناة السويس رغم تراجع حركة التجارة العالمية

Google+ Print
هيئة قناة السويس

هيئة قناة السويس

مراسل بورسعيد: جمال نوفل
> حققت هيئة قناة السويس، نموًا إيجابيًا وصل 2.7% فى إيراداتها بالـ ( SDR وحدة سلة العملات الأجنبية)، بمقارنة عام 2015 بعام 2014 ، كما حققت نموًا ايجابيًا في أعداد السفن العابرة بنسبة 2.7% مسجلة 4178 سفينة، وكذا الإيرادات بنسبة 0.6% محققة 3687.5 مليون SDR خلال الربع الأول لعام 2016 مقارنة بالربع الأول من عام 2015.
> وتؤكد الإحصاءات السابقة، تميز أداء هيئة قناة السويس، مقارنة بإنكماش حركة التجارة العالمية، وتراجع أداء قطاع النقل البحري على وجه الخصوص، بما يعزز من قوة مركزها التنافسي وفرص تحقيق طفرات فى إيرداتها مع عودة حركة التجارة البحرية العالمية للنمو في الفترة القادمة.
> جاء ذلك على الرغم من تراجع مؤشر الثقة اللوجستية للشحن البحري في مايو 2016 بحوالى 23.6 % مقارنة بمايو 2015، وتراجع قيمة التجارة الدولية لـ 16.5 تريليون دولار في 2015 مقارنة بـ 19 تريليون دولار في 2014 وهو ما يشير إلى تراجع كبير في أداء قطاع النقل البحري العالمي.

وكذلك إنخفاض قيمة حركة التجارة العالمية 14٪ في عام 2015 عن العام 2014 والإنخفاض الواضح فى عوائد التشغيل للعديد مِن شركات الشحن البحري الكبري .

13344585_796332943835272_8442151806560388269_n 13335645_796332850501948_6613619619669851086_n 13321978_796332880501945_4376911802052635257_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا