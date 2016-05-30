أرتفاع إيرادات قناة السويس رغم تراجع حركة التجارة العالمية

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

> حققت هيئة قناة السويس، نموًا إيجابيًا وصل 2.7% فى إيراداتها بالـ ( SDR وحدة سلة العملات الأجنبية)، بمقارنة عام 2015 بعام 2014 ، كما حققت نموًا ايجابيًا في أعداد السفن العابرة بنسبة 2.7% مسجلة 4178 سفينة، وكذا الإيرادات بنسبة 0.6% محققة 3687.5 مليون SDR خلال الربع الأول لعام 2016 مقارنة بالربع الأول من عام 2015.

> وتؤكد الإحصاءات السابقة، تميز أداء هيئة قناة السويس، مقارنة بإنكماش حركة التجارة العالمية، وتراجع أداء قطاع النقل البحري على وجه الخصوص، بما يعزز من قوة مركزها التنافسي وفرص تحقيق طفرات فى إيرداتها مع عودة حركة التجارة البحرية العالمية للنمو في الفترة القادمة.

> جاء ذلك على الرغم من تراجع مؤشر الثقة اللوجستية للشحن البحري في مايو 2016 بحوالى 23.6 % مقارنة بمايو 2015، وتراجع قيمة التجارة الدولية لـ 16.5 تريليون دولار في 2015 مقارنة بـ 19 تريليون دولار في 2014 وهو ما يشير إلى تراجع كبير في أداء قطاع النقل البحري العالمي.

وكذلك إنخفاض قيمة حركة التجارة العالمية 14٪ في عام 2015 عن العام 2014 والإنخفاض الواضح فى عوائد التشغيل للعديد مِن شركات الشحن البحري الكبري .