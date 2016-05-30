بالصور.. مياه سوهاج تكرم 63 من العاملين المتميزين بقطاعات الشركة

كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الاثنين، بسوهاج 63 من العاملين المتميزين فى العمل بقطاعات وأفرع الشركة، بشبكات مياه الشرب وتطهير الخزانات وعمال محطات مياه الشرب والصرف الصحى والسائقين، وذلك اعترافاً بالدور الكبير للعمال فى تقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى .

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الاحتفالية تأتى تقديرًا من الشركة لأبنائها العمال لعطائهم المتميز أن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوى ولفتة تقديرية من الشركة وعرفانا بالجهود المتفانية التى قدمها العمال خلال العام الماضى.

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