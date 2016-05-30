أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مياه سوهاج تكرم 63 من العاملين المتميزين بقطاعات الشركة

Google+ Print
بالصور.. مياه سوهاج تكرم 63 من العاملين المتميزين بقطاعات الشركة بالصور.. مياه سوهاج تكرم 63 من العاملين المتميزين بقطاعات الشركة
كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الاثنين، بسوهاج 63 من العاملين المتميزين فى العمل بقطاعات وأفرع الشركة، بشبكات مياه الشرب وتطهير الخزانات وعمال محطات مياه الشرب والصرف الصحى والسائقين، وذلك اعترافاً بالدور الكبير للعمال فى تقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحى .

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الاحتفالية تأتى تقديرًا من الشركة لأبنائها العمال لعطائهم المتميز أن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوى ولفتة تقديرية من الشركة وعرفانا بالجهود المتفانية التى قدمها العمال خلال العام الماضى.

تكريم، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سوهاج (1)

تكريم، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سوهاج (2)

تكريم، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سوهاج (3)

تكريم، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سوهاج (4)

تكريم، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سوهاج (5)

تكريم، العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، سوهاج (6)


>- "مياه سوهاج" تستطلع آراء المواطنين حول جودة خدماتها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365