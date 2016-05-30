انقطاع مياه الشرب عن مدينة نصر النوبة فى أسوان مساء اليوم

أعلنت محافظة أسوان عن انقطاع المياه عن مدينة نصر النوبة بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسى المغذى لرافع وادى العرب بأسوان.

وأضاف البيان أن القرى التابعة لمدينة نصر النوبة سينقطع عنها المياه أيضا بدءاً من الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الثلاثاء الموافق 31 مايو.

كما أهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المحددة.

وكان اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان قد وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتأجيل قطع مياه الشرب عن مدينة نصر النوبة وبعض القرى التابعة لها إلى مساء يوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء لنفس الغرض تخفيفا عن أى معاناة للطلاب والمراقبين فى امتحانات الدبلومات.

- محافظ أسوان يؤكد إنهاء عمل "عواجيز الديوان"ضرورة ويطيح بـ119

>

>- انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهره لمدة 12 ساعة بسبب تحويل مسار احد الخطوط

>

>