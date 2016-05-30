وزير خارجية بريطانيا يدعو أطراف النزاع فى اليمنية للتوصل إلى حل سلمى

دعا وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند الأطراف اليمنية المشاركة فى مشاورات السلام، المنعقدة برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت، إلى تحمل مسئوليتها نحو التوصل إلى حل سلمى للنزاع فى اليمن، وإنقاذ بلدهم من انهيار اقتصادى كبير.

وقال هاموند فى مؤتمر صحفى عقده بالكويت اليوم الاثنين عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد "إنه يجب أن نكون متفائلين بحذر بشأن هذه المشاورات، موضحا أنها أخذت وقتا طويلا لكنها تشهد تقدما مع مرور الوقت".

وأضاف "أنه من الطبيعى أن تكون هناك نقاط اختلاف بين الأطراف، لكن الأهم هو وجود توجه للوصول إلى حل ينهى الأزمة اليمنية، مؤكدا حرص المجتمع الدولى على دعم مشاورات السلام اليمنية من خلال جمع الأطراف المعنية حول طاولة الحوار للوصول إلى حل شامل يغلب مصلحة الشعب اليمنى على مصالح أى طرف".

وأعرب هاموند عن تقديره للدور الفاعل الذى يؤديه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى دعم مشاورات السلام لوقف نزيف الدم فى اليمن، منوها بأنه لولا تدخل أمير الكويت لاستئناف المشاورات بعد توقفها لطال أمد النزاع فى اليمن، مثمنا مبادرته لاستضافة الكويت هذه المشاورات من أجل التوصل إلى حل سلمى.

وكان وزير الخارجية البريطانى قد وصل إلى الكويت فى وقت سابق، قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل كلا من (البحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان)، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.