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صحيفة إسبانية:حالات عنف جنسى ضد الأطفال أثناء الرحلات البحرية للمهاجرين

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صحيفة إسبانية:حالات عنف جنسى ضد الأطفال أثناء الرحلات البحرية للمهاجرين صحيفة إسبانية:حالات عنف جنسى ضد الأطفال أثناء الرحلات البحرية للمهاجرين
قالت صحيفة البيريوديكو إن المفوضية العليا لشئون اللاجئين للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود أكدا أن المهاجرين فى البحر المتوسط يعانوا من انتهاكات أثناء رحلاتهم البحرية، حيث أن العديد منهم يتعرضون للعنف الجنسى المرتكب وحتى ضد الأطفال الصغار جدا من قبل المهربين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الفوضى فى البحر المتوسط، وذلك بعد أن قالت المفوضية العليا للاجئين مصرع نحو 700 مهاجر غرقا قبالة ليبيا بينما كانوا فى طريقهم إلى إيطاليا خلال أسبوع، مشيرة إلى 3 غرق وسط ظروف مروعة، استنادا إلى شهادات ناجين.

وقال توماسو فابرى من منظمة أطباء بلا حدود "حان الوقت لأن تتحلى أوروبا بالشجاعة لتقدم بدائل آمنة وتسمح لهؤلاء الناس بالمجئ من دون تعريض حياتهم أو حياة أطفالهم للخطر".

وتحدث ناجون عن مقتل "نحو 40 طفلا أغلبهم رضع"، وأشاروا إلى أن فى خلال أسبوع وصل إلى جنوب إيطاليا 12 ألف من الهاجرين وما يقرب من 1000 فقدوا حياتهم.

قالت منظمة أطباء بلا حدود ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأحد، إن 700 مهاجر على الأقل ربما يكونون قد توفوا في عرض البحر خلال الأسبوع الماضى الذى شهد أكبر عدد من محاولات عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا هذا العام.

وأوضح الصحيفة أن أطباء بلا حدود قالت عبر موقع "تويتر" بعد أن قدرت عدد المتوفين بنحو 900 شخص خلال الأيام الماضية "لن نعرف أبدا الأرقام الدقيقة"، وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين إن أكثر من 700 قد غرقوا.

ووفقا لشهادات جمعتها وكالة فرونتكس المختصة فى مجال حدود الاتحاد الأوروبى، فإن 25 شخصا سبحوا نحو القارب الذى كان يسحب قارب المهاجرين الذى لم يكن مزودا بمحرك لدى انقلابه بينما قام فريق الانقاذ بإنقاذ ما بين 79 و89 آخرين، وانتشل 15 جثة، وقالت مفوضية شئون اللاجئين إن ذلك يعنى وفاة أكثر من 550 شخصا.

- الأمم المتحدة: غرق أكثر من 700 مهاجر بعد تحطم قواربهم فى الأيام الماضية
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مصر 365

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