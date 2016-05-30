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«الجنايات» تقضي بالمؤبد على محمد بديع و35 آخرين بـ«أحداث الإسماعيلية»

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«الجنايات» تقضي بالمؤبد على محمد بديع و35 آخرين بـ«أحداث الإسماعيلية» «الجنايات» تقضي بالمؤبد على محمد بديع و35 آخرين بـ«أحداث الإسماعيلية»

محمد بديع، مرشد الإخوان السابق – أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني, اليوم الإثنين، مرشد الإخوان السابق محمد بديع، و ٣٥آخرين بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، حسبما أفاد مراسلنا.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي، وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، والعشرات من المصابين .

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين ” تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، تعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، الممتلكات العامة، القتل، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف”.

 

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