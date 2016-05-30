رئيس مدينة بورفؤاد: إستلام المسجد الكبير والمجمع الإسلامي بعد ترميمه قبل رمضان

مراسل بورسعيد:جمال نوفل

> أكد المهندس عفيفي محمد رئيس مدينة بورفؤاد، عن إقتراب الإنتهاء من أعمال ترميمات المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، بعد توقف دام أكثر من عام .

وقال عفيفي في تصريح صحفي، إن المسجد سوف يفتح أبوابه للصلاة في شهر رمضان، لأداء الصلوات والشعائرالدينية، مشيرًا الي أن هناك حملة نظافة ودهان سوف تتم بداخله، ليكون جاهز لإستقبال المصلين في أبهي صورة له .

وأضاف، أن هناك متابعة دائمة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتوجيهاته بسرعة الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة، وهناك تعليمات مشددة من المحافظ بفتح المسجد للصلاة بنهاية الاسبوع حيث يمثل المسجد تاريخ كبير لأهالي بورفؤاد، وإحدي الثروات المعمارية، نظرًا لوقوعه بالقرب من المجري الملاحي لقناة السويس أحد أهم المواقع علي مستوي العالم .