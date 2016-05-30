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تكليف إيمان أبوضيف للصيدلة وصباح صابر للتعليم الصناعي بجامعة سوهاج‎

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مراسل«ONA»:
> أصدر الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، قرارًا بتكليف الدكتور إيمان السيد أبو ضيف المدني، الأستاذ بقسم الهستولوجي بكلية الطب بجامعة سوهاج، قائماً بأعمال عميد كلية الصيدلة بجامعة سوهاج حتى تاريخ نهاية تكليفها الصادر بقرار رقم 1046 لسنة 2015 .

كما أصدر قرارًا مماثل للدكتور صباح صابر محمد الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم، قائماً بأعمال عميد كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج، وذلك حتى بلوغها سن المعاش طبقاً للقرار رقم 1576 لسنة 2015.

جاء هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1994 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته.

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