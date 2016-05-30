تعرف على 5 علاجات منزلية للتغلب على نقص الكالسيوم

وتتضمن العلاجات المنزلية التى نشرها التقرير الذى أوردته الصحيفة الهندية الآتى:
>1- السمسم: فهو واحد من أفضل المكونات المنزلية المعالجة لنقص الكالسيوم، فملعقة كبيرة من بذور السمسم تحتوى على حوالى 88 ملى جرام من الكالسيوم، ومن الممكن إضافة السمسم على السلطة أو الشوربة.
>2- اللبن: يعد من المصادر الغنية بالكالسيوم، فشرب كوب من الحليب الدافئ وإضافة إلية ملعقة صغيرة من مسحوق السمسم، تقدم أفضل النتائج لعلاج نقص الكالسيوم.
>3- بذور الكمون: غلى كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون، لشربه مرتين فى اليوم على الأقل، يساعد فى تحسين نقص الكالسيوم فى الجسم.
>4- الزنجبيل: وذلك من خلال على كوب من الماء، وإضافة واحد أو اثنين قطعة من الزنجبيل وتركه فترة من الوقت ثم يتم شربه.
>5- الزبادى: فهو غنى جدا بالكالسيوم، لذا فتناول كوب من الزبادى يوميا يلبى القيمة اليومية التى يحتاجها الجسم من الكالسيوم، لأن كوب الزبادى يحتوى على 250 حتى 300 ملى جرام من الكالسيوم.
>- دراسة يابانية: الكالسيوم يساعد على النوم بشكل جيد
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