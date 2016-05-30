لكبار السن.. إهمال علاج الإمساك يؤثر على القولون

الإمساك لا شك عرض مزعج للكبير والصغير، فهو حالة تتمثل فى صعوبة التخلص من البراز المتراكم داخل البطن، مسببا الضيق، والشعور بالآلام والأوجاع المتفرقة والانتفاخ وصعوبة ممارسة الحياة بشكل طبيعى، كلما كان لديك صعوبة فى التبرز.

ويخص فى هذا الموضوع المهم، الدكتور أحمد مراد هاشم - أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى - بالحديث كبار السن، بداية من عمر الخمسين فما فوق، وبعض هذه الفئة بشكل خاص قد تزيد لديها أعراض الإمساك على الرغم من عدم إصابتهم به فى الماضى.

وحذر الدكتور أحمد مراد هاشم من إهمال علاج هذا العرض المتكرر، وعلى الرغم من تغيير طبيعة تناول كبير السن للطعام وطبيعة ونوعيات الطعام التى أصبح يفضلها، وكذلك الكميات التى أصبحت تشعره بالشبع، إلا أن كل هذه العناصر ليست مبررات لإهمال علاج الإمساك لديه، أو على الأقل اكتشاف سبب الإصابة به.

وشدد أستاذ أمراض الجهاز الهضمى على كبار السن بالتوجه إلى الطبيب المختص للكشف عن سبب العرض، وذلك لاحتمالية تضرر القولون لديه، حيث تزيد فرص إصابة المسنين بسرطانات القولون فى هذا العمر بشكل خاص، لذا وجب الاطمئنان، فأورام القولون فى السن الكبيرة، تسبب إمساكا مزمنا ومتكررا.

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