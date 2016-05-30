أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لكبار السن.. إهمال علاج الإمساك يؤثر على القولون

Google+ Print
لكبار السن.. إهمال علاج الإمساك يؤثر على القولون لكبار السن.. إهمال علاج الإمساك يؤثر على القولون
الإمساك لا شك عرض مزعج للكبير والصغير، فهو حالة تتمثل فى صعوبة التخلص من البراز المتراكم داخل البطن، مسببا الضيق، والشعور بالآلام والأوجاع المتفرقة والانتفاخ وصعوبة ممارسة الحياة بشكل طبيعى، كلما كان لديك صعوبة فى التبرز.

ويخص فى هذا الموضوع المهم، الدكتور أحمد مراد هاشم - أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى - بالحديث كبار السن، بداية من عمر الخمسين فما فوق، وبعض هذه الفئة بشكل خاص قد تزيد لديها أعراض الإمساك على الرغم من عدم إصابتهم به فى الماضى.

وحذر الدكتور أحمد مراد هاشم من إهمال علاج هذا العرض المتكرر، وعلى الرغم من تغيير طبيعة تناول كبير السن للطعام وطبيعة ونوعيات الطعام التى أصبح يفضلها، وكذلك الكميات التى أصبحت تشعره بالشبع، إلا أن كل هذه العناصر ليست مبررات لإهمال علاج الإمساك لديه، أو على الأقل اكتشاف سبب الإصابة به.

وشدد أستاذ أمراض الجهاز الهضمى على كبار السن بالتوجه إلى الطبيب المختص للكشف عن سبب العرض، وذلك لاحتمالية تضرر القولون لديه، حيث تزيد فرص إصابة المسنين بسرطانات القولون فى هذا العمر بشكل خاص، لذا وجب الاطمئنان، فأورام القولون فى السن الكبيرة، تسبب إمساكا مزمنا ومتكررا.


>- أستاذ أورام: سرطان القولون ثالث الأورام انتشارا والعلاجات الموجهة طفرة

- استاذ أورام: معدلات سرطان القولون فى ازدياد خاصة بين الشباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365