تقرير:التمر باللبن يعطى طاقة ورغبة جنسية ومنقوع الماء يخفض الضغط المرتفع

التمر من ثمار الصيف المعروفة بقيمتها الغذائية العالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تناوله بكل الطرق له تأثير صحى على الجسم.

كما ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول التمر بشكل يومى له تأثير على الجسم ويمنع الكثير من المشاكل الصحية وتتضمن الآتى: يقلل من الكولسترول السيئ فى الجسم ويحافظ على الشرايين صحية، حيث إن احتواءه على البوتاسيوم يمنع الإسهال.

وحسب التقرير فإن تناول مزيج التمر واللبن والعسل، يعطى مستويات عالية من الطاقة، ويكون جيدا بالنسبة للقدرة على التحمل والرغبة الجنسية السليمة.

وأشار إلى أن نقع التمر فى الماء طوال الليل، وتناوله يوميا يحافظ على صحة القلب ويحميه من المشاكل الصحية، كما أن شرب ماء التمر يعد كملين لعلاج الإمساك.

وأكد أن تناول مرضى ضغط الدم المرتفع للتمر يوميا، يساعد فى انخفاض مستوى ضغط الدم والتحكم فيه، وذلك من خلال من 3 إلى 4 تمرات خلال النهار.

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