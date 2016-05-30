تدهورسيارة قرب نادي الشارقة للجولف

استقرت إحدى سيارات الدفع الرباعي على جانبها الأيسر بالقرب من نادي الشارقة للجولف على شارع الشيخ محمد بن زايد الساعة التاسعة من صباح اليوم (الاحد) .

وفور تلقيها البلاغ وصلت سيارة الإسعاف الوطني ودوريات الشرطة لإخراج الشاب الذي حشر داخل المركبة بعد انقلابها .

وقامت الفرق المعنية بتخطيط الحادث ، ورفع المركبة من الموقع وتسيير الحركة المرورية التي توقفت بشكل جزئي بفعل الحادث وأحيل ملف الواقعة لمركز الشرطة لتحديد الأسباب التي أدت للواقعة .

وطالبت الشرطة مرتادي الطريق من قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وعدم تجاوز السرعات المحددة والانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق

كما حثت على عدم التجمهر في مثل هذه الحوادث والتعاون مع رجال الشرطة لإجراء اللازم في أقصوى وقت ممكن والالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية والانتباه واليقظة وعدم الانشغال بشيء أثناء القيادة ، ومن ذلك استخدام الهاتف المتحرك .

>