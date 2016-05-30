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رونالدو: لا أهتم بمنتقدي أدائي في النهائي.. إنها الغيرة

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رونالدو: لا أهتم بمنتقدي أدائي في النهائي.. إنها الغيرة رونالدو: لا أهتم بمنتقدي أدائي في النهائي.. إنها الغيرة

قال كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إنه لا يهتم مطلقا للانتقادات حول مستواه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتليتكو مدريد مشيرا إلى أن "الغيرة" هي السبب.

وكان ريال مدريد قد توج بطلا لأبطال أوروبا يوم السبت بالفوز بركلات الترجيح على أتليتكو، ليكون اللقب رقم 11 في تاريخه والثالث في مسيرة كريستيانو رونالدو والثاني له مع الملكي.

وصرح رونالدو لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية "فقط الغيرة هي السبب".

وأضاف "لا أهتم بتلك الانتقادات، دائما أبقي حولي من يحبونني فقط".

وأتم "لذا أهدي لقب دوري أبطال أوروبا لهم، الأشخاص الذي دعموني طوال الوقت وجماهيري في البرتغال وحول العالم".

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