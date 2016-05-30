تقرير - داعش تخطط لمهاجمة جماهير إنجلترا في يورو 2016

قال تقرير إنجليزي إنه تم العثور على معلومات على جهاز الحاسب المحمول الخاص بصلاح عبد السلام، منفذ هجمات باريس الإرهابية تشير إلى أن داعش تستهدف شن عمليات إرهابية ضد جماهير إنجلترا ببطولة يورو 2016 في فرنسا.

وحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن الخطة تقتضي باستخدام إنتحاريين واسلحة نارية وحتى أسلحة كيميائية من أجل مهاجمة جماهير الأسود الثلاثة في مارسيليا.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أنها وجدت بيانات على الحاسب المحمول الخاص بصلاح عبد السلام المتهم في تفجيرات باريس بروكسل الإرهابية وبها خطة تستهدف جماهير منتخب الأسود الثلاثة أثناء تجمعهم بمارسيليا قبيل مباراة إنجلترا ضد روسيا يوم 11 من شهر يونيو المقبل.

وتسبب الأمر في مخاوف أمنية من أن ينفذ التنظيم عمليات إرهابية أثناء البطولة، على الرغم من القبض على عبد السلام في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن داعش قد شنت على جماهير ريال مدريد بالعراق عمليات إرهابية مرتين أخرهم تسبب في مقتل 12 مشجعا أثناء مشاهدتهم نهائي دوري أبطال أوروبا.