أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اعتقال لاعب سان جيرمان بسبب مشادة مع شرطي في باريس

Google+ Print
اعتقال لاعب سان جيرمان بسبب مشادة مع شرطي في باريس اعتقال لاعب سان جيرمان بسبب مشادة مع شرطي في باريس

(إفي) ألقي القبض على لاعب نادي سان جيرمان، الإيفواري سيرج أورييه، فجر اليوم الاثنين عند خروجه من صالة احتفالات بوسط باريس عقب مشادته وتصرفه بعدائية مع شرطي كان يقوم بالتفتيش، وفقا لإذاعة (فرانس إنفو).

ورفع الشرطي دعوى عنف ضد أورييه الذي كان قبل الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جريتنش) مع مجموعة من أصدقائه بسيارة رباعية الدفع متوقفة بوسط شارع قريب من الشانزليزيه، حينما اقتربت منهم دورية شرطة.

ووفقا لرواية الشرطة، رفض اللاعب النزول من السيارة وتحدى الشرطي قائلا: "أنت لا تعرف من أكون وسوف تندم"، ثم قام بلكمه ودفعه.

وألقي القبض على اللاعب في نهاية الأمر وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.

يذكر أن أورييه قد تعرض لعقوبة من بطل الدوري الفرنسي في فبراير الماضي بسبب الإهانات التي وجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدربه لوران بلان وعدد من زملائه بالفريق الباريسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع