اعتقال لاعب سان جيرمان بسبب مشادة مع شرطي في باريس

(إفي) ألقي القبض على لاعب نادي سان جيرمان، الإيفواري سيرج أورييه، فجر اليوم الاثنين عند خروجه من صالة احتفالات بوسط باريس عقب مشادته وتصرفه بعدائية مع شرطي كان يقوم بالتفتيش، وفقا لإذاعة (فرانس إنفو).

ورفع الشرطي دعوى عنف ضد أورييه الذي كان قبل الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت جريتنش) مع مجموعة من أصدقائه بسيارة رباعية الدفع متوقفة بوسط شارع قريب من الشانزليزيه، حينما اقتربت منهم دورية شرطة.

ووفقا لرواية الشرطة، رفض اللاعب النزول من السيارة وتحدى الشرطي قائلا: "أنت لا تعرف من أكون وسوف تندم"، ثم قام بلكمه ودفعه.

وألقي القبض على اللاعب في نهاية الأمر وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.

يذكر أن أورييه قد تعرض لعقوبة من بطل الدوري الفرنسي في فبراير الماضي بسبب الإهانات التي وجهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدربه لوران بلان وعدد من زملائه بالفريق الباريسي.