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يورو 2016 - نوليتو: أحاول اغتنام الفرصة وحجز مكان أساسي في المنتخب

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يورو 2016 - نوليتو: أحاول اغتنام الفرصة وحجز مكان أساسي في المنتخب يورو 2016 - نوليتو: أحاول اغتنام الفرصة وحجز مكان أساسي في المنتخب

أكد مانويل أجودو "نوليتو"، مهاجم الإسباني - عقب تألقه خلال المباراة الودية التي فازت بها إسبانيا أمام البوسنة وإحرازه هدفين - أن "الجميع يعلم أن المنتخب الإسباني يمتلك لاعبين على مستوى عالي"، وذلك في إشارة لحظوظه في حجز مكان أساسي في تشكيلة "لاروخا".

وكانت إسبانيا قد فازت وديا على البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي تألق فيها نوليتو واحتضنها ملعب سانت جالين، في إطار استعدادات الأول لخوض بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) والتي تستضيفها فرنسا في الفترة ما بين 10 يونيو وحتى 10 يوليو.

وأحرز مهاجم سلتا فيجو هدفي الافتتاح للماتادور في الوقت الذي أضاف فيه بيدرو رودريجيز الهدف الثالث.

وقال نوليتو في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء "كل شيء ممكن، ولكن المدير الفني هو من سيقرر في النهاية".

وأضاف "لقد حققنا الفوز في مباراة ودية وأنا سعيد للغاية بهذا الانتصار"، مضيفا أنه على المستوى الشخصي يحاول "تقديم أفضل ما لديه في كل مرة يشارك فيها" مع المنتخب ومع فريقه.

واختتم تصريحاته "أنا سعيد بهذا الفوز، وبالهدفين الذين أحرزتهما، ولكن علي مواصلة العمل. سنخوض مواجهة أخرى يوم الأربعاء أمام (كوريا الجنوبية في زالتسبورج)".

وتلعب إسبانيا، حاملة اللقب في أخر نسختين، في المجموعة الرابعة مع التشيك وكرواتيا وتركيا.

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