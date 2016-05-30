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«الزراعة»: استلام حوالي 4 ملايين و464 ألف طن من القمح حتى الآن

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«الزراعة»: استلام حوالي 4 ملايين و464 ألف طن من القمح حتى الآن «الزراعة»: استلام حوالي 4 ملايين و464 ألف طن من القمح حتى الآن

توريد القمح – أرشيفية

ذكر تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن إلى الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع والمطاحن التابعة لوزارة والتجارة الداخلية بالمحافظات المختلفة، بلغت حوالي 4 ملايين و464 ألفا و542 طنا.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي “إن عمليات التوريد مازالت مستمرة حتى الآن وفقا لكشوف الحصر الفعلية، والتي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، وليست طبقا للحيازة الزراعية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تكدس بمراكز التوريد والتجميع بالمحافظات المختلفة، خاصة بعد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بفتح كافة الشون الترابية على مستوى الجمهورية لاستيعاب كميات القمح الموردة من المزارعين والجمعيات، ومشاركة الجمعيات الزراعية في عمليات التوريد، وتجميع المحصول من المزارعين”.

وجدد فايد مناشدته لمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة، والذين تواجههم أية عقبات خلال توريدهم للمحصول بعدم التردد في التواصل مع الوزارة على مدار اليوم علي الأرقام التي تم تخصيصها لهم وهي: (0233373359 – 0233373421)، أو عبر الفاكس على الرقم (0237622364)، فضلا عن الخط الذي تم تخصيصه ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو (0233327042).

أ ش أ

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