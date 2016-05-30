اتحاد الكرة: نحترم وجهة نظر لجنة الأندية.. لكن الوقت غير مناسب لإقالة الغندور

لا يميل مجلس إدارة اتحاد الكرة للموافقة على طلب لجنة الأندية بإقالة جمال الغندور من منصبه في رئاسة لجنة الحكام، حسب تصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقررت عدد من الأندية أمس الأحد عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل وجود الغندور رئيسا للجنة الحكام، حسب تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور. (طالع التفاصيل)

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية لقناة "CBC": "الوقت غير مناسب للتغيير، فالدوري في مراحله الأخيرة، ويتبقى على نهايته 4 جولات فقط".

وأضاف "نحترم وجهة نظر لجنة الأندية، ولكن من الممكن إجراء أي تعديلات تطلبها في الموسم الجديد، فالأمر متروك لمجلس اتحاد الكرة القادم".

وأشار المدير التنفيذي للجبلاية إلى أن المجلس الحالي لاتحاد الكرة سيناقش المذكرة التي تقدم بها مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية ونادي الزمالك التي يطالب فيها بإقالة الغندور خلال أخر اجتماع للمجلس الحالي يوم الأحد المقبل.

وشدد ثروت سويلم في ختام تصريحاته: "اتحاد الكرة يحرص حاليا على الاستقرار واستكمال مسابقتي كأس مصر والسوبر، كما يسعى بجدية لحسم ملف عودة الجماهير".