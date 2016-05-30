أخبار الكويت .. القبض على زوجين كويتيين عذبا طفلتهما حتى الموت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على زوجين عذبا طفلتهما البالغة من العمر ثلاثة أعوام ونصف عام حتى الموت ووضعا جثتها التى وجدت عليها آثار حروق، داخل براد فى منزلهما.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى التابعة للوزارة فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الأحد، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من كشف تفاصيل وفاة الطفلة إسراء سالم صباح عبدالله بوهان "التى وجدت داخل مسكن ذويها متوفاة".

وأشارت إلى أن المحققين واجهوا والدها البالغ من العمر 26 عاما بالمعلومات والادلة التى بحوزتهم، وإنه "أعترف أمامهم إنه بعلم ومشاركة زوجته المدعوة أميرة حميد حسين (23 سنة) قاما بإرتكاب هذه الجريمة وإنهما كانا تحت تأثير تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأشار البيان إلى أن الوالد "قام بربط الطفلة وتكفينها بنفسه ثم أشترى "فريزر" (براد صغير) من أحد المحلات التجارية فى نفس يوم وفاة الطفلة ووضعها داخلها" لمدة أسبوع، موضحا أن آثار حروق وتعذيب وجدت على الجثة، خصوصا فى منطقتى الكتف والرجلين.

وأظهرت تحقيقات الشرطة ان الزوجين مهملان فى رعاية أطفالهما الأربعة، وإن الوالد مفصول من عمله فى شركة خاصة "لسوء سلوكه".

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