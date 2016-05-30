محكمة الإستئناف بالبحرين تشدد عقوبة السجن بحق الشيخ على سلمان إلى 9 سنوات

شددت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ على سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن المحكمة العليا الإستئنافية الأولى "تقضى بتعديل الحكم المستأنف فى القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالسجن تسع سنوات"، بعدما حكم عليه فى يونيو 2015 بالسجن أربعة أ عوام.

ومن جانبها أعتبرت جمعية الوفاق أبرز حركات المعارضة الشيعية فى البحرين الحكم بحق الشيخ على سلمان "غير مقبول واستفزازيا" .

وقالت الجمعية فى بيان أن الحكم المشدد "مرفوض واستفزازي، وهو مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة فى البحرين".