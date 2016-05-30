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بالصور.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بينهم سيدة بنابلس

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بالصور.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بينهم سيدة بنابلس بالصور.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بينهم سيدة بنابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الاثنين، 11 مواطنا بينهم سيدة، عقب اقتحامها عدة قرى شرق محافظة نابلس بفلسطين، تخللها مداهمة عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت فوريك، وفتشت عدة منازل، واعتقلت المواطنين: شادى على مليطات (33 عاما)، وزوجته ميس محمود مليطات (28 عاما)، بعد مداهمة منزليهما وفتشته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم، ودمرت محتويات منزلى المواطنين فخرى يوسف حمدان ونجله خطاب، كما اعتقلت المواطنين خليل مصطفى حمدان، ونجله منهل.

وفى قرية دير الحطب، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد مداهمة عدة منازل بالقرية، وهم: أمين سر حركة فتح فى القرية أمجد محمود عودة، وماجد محمود عودة (41 عاما)، ومحمد حمد عودة (27 عاما).

بدوره، قال رئيس مجلس قروى روجيب عونى دويكات، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية المذكورة فجرا، واعتقلت أربعة مواطنين وهم: محمود أبو عيشة، ومعزوز أحمد رواجبة، ووليد سليم رواجبة، ومعروف أحمد دويكات، بعد مداهمة منازلهم، كما فتشت ثلاثة منازل أخرى تعود للمواطنين: سيف حمدان رواجبة، ورسلان رواجبة، وجمال حلبى، كما فتشت ملحمتين بعد خلع أبوابهما وسط القرية، تعودان للمواطنين معروف دويكات، وحمدان رواجبة.

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بينهم سيدة بنابلس (1)

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بينهم سيدة بنابلس (2)

قوات الاحتلال الاسرائيلى (1)

قوات الاحتلال الاسرائيلى (2)

قوات الاحتلال الاسرائيلى (3)

قوات الاحتلال الاسرائيلى (4)

قوات الاحتلال الاسرائيلى (5)

قوات الاحتلال الاسرائيلى (6)
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