أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "نفحة" الإسرائيلى

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "نفحة" الصحراوى (جنوبى إسرائيل).

وقالت الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت ـ فى تصريح صحفى ـ " إن 42 من ذوى الأسرى بينهم 11 طفلا توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمالى القطاع صباح اليوم لزيارة 23 معتقلا فى سجن "نفحة".

يقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الاسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ما يقرب من سبعة آلاف معتقل فلسطينى موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف، بينهم نحو 300 من قطاع غزة، جلهم من القدامى، وأصحاب الأحكام العالية(مدد سجن طويلة).

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