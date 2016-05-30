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المرصد: مقتل 61 عنصرا من داعش خلال معارك مع قوات سوريا الديمقراطية

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المرصد: مقتل 61 عنصرا من داعش خلال معارك مع قوات سوريا الديمقراطية المرصد: مقتل 61 عنصرا من داعش خلال معارك مع قوات سوريا الديمقراطية
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا أن 61 عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش قتلوا خلال 6 أيام مع قوات سوريا الديمقراطية فى ريفى الرقة الشمالى والشمالى الغربي.

وأوضح المرصد أن المعارك مستمرة لليوم السادس بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وتنظيم داعش الإرهابى من جانب آخر، فى مثلث تل أبيض – الفرقة 17 – عين عيسى، بريفى الرقة الشمالى والشمالى الغربى .. لافتا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بالتحرك فى محور جديد، نحو جنوب غرب عين عيسى، حيث تحاول القوات التقدم والوصول إلى منطقة الطبقة وبحيرة الفرات، مدعمة بقصف طائرات التحالف المساندة لها.

ورصد نشطاء المرصد السورى لحقوق الإنسان انخفاض حركة النزوح بشكل كبير، بعد نزوح مئات العائلات من مدينة الرقة فى الأيام الستة الماضية نحو ريف الرقة الغربى والريف الشرقى لدير الزور.
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