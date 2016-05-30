سقوط 5 متهمين بالتستر على هارب تم تصفيته من قبل الأمن فى القليوبية

شنت أجهزة أمن القليوبية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لضبط 5 من العناصر الإجرامية المتهمة فى التستر وإخفاء المتهم رجب موسى سيد الغريب، وشهرته أمين موسى، الذى تم تصفيته من قبل قوات الأمن.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، العميد محمود هندى وكيل فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بوجود عناصر إجرامية وراء التستر على المتهم بقتل الرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث مركز الخانكة و5 آخرين وإصابة ضابط، وأخطر عنصر إجرامى فى عصابات الجعافرة الذى تم تصفيته.

ودلت تحريات المباحث على أن ورد معلومات عقب تصفية المتهم رجب موسى سيد الغريب وشهرته أمين موسى أول أمس، أن هناك 5 من العناصر الإجرامية بينهم سيدة كانوا يتسترون على المتهم، ويساعدونه علي الاختفاء خوفا من الملاحقة الأمنية، وإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لشراء السلاح والمواد المخدرة لإعادة بسط نفوذه بالمنطقة، تبين أن المتهمين هم "حسين.ع" 37 عاماعامل، "رمضان.أ" 30 عاما عاطل ومقيم ميت حلفا دائرة مركز قليوب، و"عادل. م" 38 عاما عاطل، "هناء.م" 25 عاما ربة منزل، و"حسن.م" 39 عاما سائق.

عقب تقنين الإجراءات، قامت مجموعات العمل برئاسة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، باستهداف المتهمين، حيث تمكنوا من ضبطهم عدا الأخير، وبحوزة الثانى كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 3 جرامات، بقصد الاتجار.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بصحة ما ورد بالتحريات، وأوروا بمعرض اعترافاتهم قيامهم بسابقة إيواء المتهم وتوفير المبالغ النقدية له بقصد شراء مخدر الهيروين والأسلحة، لمساعدته على استعادة نشاطه الإجرامى وبسط نفوذه بالمنطقة وأنهم على علم أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام والقضايا، حيث قرر الأول قيامه بسابقة إمداد المتهم بمبلغ مالى وإيوائه، وقرر الثانى قيامه بسابقة تأمين المتهم بالزراعات وذلك برصد أى تحركات أمنية تستهدفه وإبلاغه بها، وقرر الثالث قيامه بسابقة تأمين انتقالات المتهم مستخدمًا دراجته البخارية، وقررت الرابعة أنها تربطها بالمتهم علاقة عاطفية وتتردد عليه الزراعات لتأمين الطعام والملابس وشراء خطوط الهواتف المحمولة باسمها لصالحه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة القضية.

بالصور.. تفاصيل تصفية أخطر أباطرة الجعافرة فجرا فى القليوبية.. الأمن ينجح فى إنهاء أسطورة الجعافرة بسقوط أمين موسى و"الدكش".. وضبط 464 هاربا من أحكام.. وتطهير 650 فدانا من المخدرات