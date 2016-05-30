ضبط 9 أشخاص هاربين من أحكام قضائية بينهم 5 بالمؤبد فى أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة على الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية من ضبط 9 أشخاص هاربين من أحكام قضائية من بينهما 5 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد ضبط "ج.أ.ع" عاطل المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مخدرات، "م.م.ع" عاطل المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات مخدرات، "ز.أ.ت" موظف المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية جنايات البدارى قتل وسلاح، "م.ع.ص" عامل والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية قتل، "م.ز.ع" فلاح المحكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى قضية مركز القوصية مخدرات، "ن.أ.ز " عامل المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية شروع فى قتل، "ع.م.م" فلاح المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سلاح، "أ.ع.م " عامل المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية سلاح و"م.ح.م" عامل المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية سرقة.

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