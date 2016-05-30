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تسليم 346 مسكنا للمواطنين في بني ياس

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تسليم 346 مسكنا للمواطنين في بني ياس تسليم 346 مسكنا للمواطنين في بني ياس

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي غدا (الثلاثاء) تسليم 346 مسكنا شعبيا لمواطنين في بني ياس غرب وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي المواطنين والمواطنات الذين تم تخصيص مساكن لهم في منطقة بني ياس غرب مراجعة المقر الرئيس للبلدية في شارع الشيخ زايد بأبوظبي يوم الثلاثاء 31 مايو الحالي لاستكمال إجراءات استلام البيوت المخصصة.

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