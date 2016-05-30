السيسي ينتقد «سينما العشوائيات» : لن نسمح بمزيد من تشويههم

كتبت: شيماء حفظي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ليس لديها خيار آخر غير التصدي للمشكلات التي تواجه مصر حاليًا.

ووجه الرئيس خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالمقطم، الإعلاميين، بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لرفع الروح المعنوية لأفراد هذا المجتمع.

وانتقد السيسي الأفلام التي تتناول المناطق العشوائية، والتي تبرز الناس في هذه المناطق على أنها مجتمعات متدنية فإن هذا لا يليق ولا يمكن السماح بخروج مثل هذا الأمر مرة أخرى.