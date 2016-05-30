أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السيسي ينتقد «سينما العشوائيات» : لن نسمح بمزيد من تشويههم

Google+ Print
السيسي ينتقد «سينما العشوائيات» : لن نسمح بمزيد من تشويههم السيسي ينتقد «سينما العشوائيات» : لن نسمح بمزيد من تشويههم

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

كتبت: شيماء حفظي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ليس لديها خيار آخر غير التصدي للمشكلات التي تواجه حاليًا.

ووجه الرئيس خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالمقطم، الإعلاميين، بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لرفع الروح المعنوية لأفراد هذا المجتمع.

وانتقد السيسي الأفلام التي تتناول المناطق العشوائية، والتي تبرز الناس في هذه المناطق على أنها مجتمعات متدنية فإن هذا لا يليق ولا يمكن السماح بخروج مثل هذا الأمر مرة أخرى.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر