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إنقاذ مهاجم منتخب المكسيك بعد اختطافه بـ24 ساعة

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إنقاذ مهاجم منتخب المكسيك بعد اختطافه بـ24 ساعة إنقاذ مهاجم منتخب المكسيك بعد اختطافه بـ24 ساعة

استعادت السلطات المكسيكية ألان بوليدو مهاجم أولمبياكوس ومنتخب المكسيك - فقط بعد 24 ساعة من اختطافه - وظهر المهاجم جيدا بعد أن خضع للفحوصات الطبية.

وكان بوليدو قد اختطف في أثناء عودته من حفلة في بلدته بولاية تاماوليباس المكسيكية، ولم يستدل على الفاعلين بعد.

وظهر صاحب الـ25 عاما معافى خارج المستشفى برفقة حاكم الولاية إيجيدو توري بجانبه، ولم يستدل بعد على أية أسباب للخطف أو هوية الخاطفين ولم يدلي اللاعب بأية تفاصيل عنهم.

وصرح اللاعب لوسائل الإعلام فور خروجه من المستشفى "أنا أشعر أنني بخير وبصحة جيدة، حمدا لله".

وشارك بوليدو هذا الموسم في 16 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

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