لوف بعد الخسارة من سلوفاكيا: كل ما يهم الآن هو الإطمئنان على المصابين

قال يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا إن كل ما يهم بعد خسارة منتخب بلاده من سلوفاكيا وديا قبل بدء بطولة يورو 2016 هو عدم حدوث إصابات جديدة والاطمئنان على المصابين في الفريق.

وشارك كل من بيرند لينو وجوليان براندت وجوليان فيجل وجوشوا كيميتش لأول مرة مع منتخب ألمانيا في خسارة الماكينات بثلاثة أهداف لهدف ضد سلوفاكيا قبيل بدء بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا يوم 10 من الشهر المقبل.

وصرح لوف لقناة "آي آر دي" الألمانية "أحصل على انطباعات عامة لجميع اللاعبين وأقيمهم على أساس الأسابيع والأشهر لا المباريات، لا يمكننا توقع أي شيء من شباب يشاركون في مباراة كهذه، لكن الأربعة جميعا لديهم جودة ومستقبل".

وأضاف "بعد مباراة كهذه، أكثر شيء يهمنا هو ألا يكون لدينا أي إصابات".

وأتم "الآن سنجتمع بالأطباء لمعرفة مدة غياب ماتس هوميلز وباستيان شفاينشتايجر وماركو رويس وكم الفترة التي سيحتاجها الثلاثي لكي يصبح جاهزا بدنيا".

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره المجر يوم السبت في أخر مباراة تحضيرية قبيل انطلاق بطولة يورو 2016، بينما ستكون أول مباراة له في اليورو ضد أوكرانيا يوم 12 يونيو.