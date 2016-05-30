تقرير - مورينيو يرغب في وجود ريو فرديناند ضمن جهازه في يونايتد

قال تقرير صحفي إنجليزي إن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات ريو فرديناند مدافع الفريق السابق ليكون جزء من النظام الداخلي للطاقم التدريبي في الفريق.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية فإن المدرب البرتغالي يرغب في أن يكون ريو جزء من الدائرة الداخلية لبنية مانشستر يونايتد التدريبية في سعي مورينيو لثورة في كل ما يخص الشياطين الحمر وبناء نظام جديد في الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميا يوم الجمعة الماضي عن أن جوزيه مورينيو هو المدرب الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق خلفا للويس فان جال المدرب المقال.

وفي الجهة الأخرى ألمح التقرير إلى أن الشكوك تحوم حول مستقبل ريان جيجز مع الشياطين الحمر، إذ أنه سيجتمع مع مورينيو في وقت لاحق لمناقشة دوره وإما البقاء أو الرحيل.

الجدير بالذكر أن عدد من التقارير قد أشارت إلى أن مورينيو يسعى أيضا لضم عدد من اللاعبين للفريق وسيبدأ بساؤول نيجويز متوسط ميدان أتليتكو مدريد.