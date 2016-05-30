فرديناند: اللعب ضد بنزيمة أصعب من سواريز

يرى ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد أن الدفاع ضد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أصعب بكثير من اللعب ضد لويس سواريز نجم خط هجوم برشلونة.

وكان فرديناند قد واجه سواريز في وقت سابق حينما كان الأخير لاعبا لليفربول، كما واجه بنزيمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012.

وصرح المدافع الإنجليزي السابق لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية "من خبرتي الشخصية باللعب ضد سواريز وبنزيمة أجد أن اللعب ضد كريم أصعب بكثير".

وأضاف "لأنه شخص هاديء وفعال في جميع المناطق، ويلعب بقدميه الإثنين بطريقة رائعة وتحركاته جيدة".

وتابع "بنزيمة يأخذك بعيدا عن مركزك بخفة شديدة لكي يخترق زملائه منطقة الجزاء".

وأتم "وحينما يحصل على الكرة فهو سريع".

وشارك بنزيمة في 36 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد بكل المسابقات وسجل 28 هدفا كما صنع 8 أهداف أخرين، وتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز على أتليتكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح.