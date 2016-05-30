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تحرير 19 محضر مزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص بأسوان

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تحرير 19 محضر مزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص بأسوان تحرير 19 محضر مزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص بأسوان
شن رجال شرطة المسطحات المائية بأسوان، حملة تفتيشية بالمسطح المائى لبحيرة ناصر جنوب أسوان استهدفت مكافحة الجريمة وضبط مخالفات المسطح المائى، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأسفرت الجهود عن تحرير 19 محضر مزاولة مهنة الصيد بدون ترخيص، كما تم ضبط اثنين من مراكب الصيد بدون ترخيص، وضبط 650 متر غزل مخالف لقانون الصيد، وشملت جهود شرطة المسطحات المائية بأسوان ضبط 500 صيد جوبيا مخالفة، وضبط 3 محابس صيد.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

- غرق فرد شرطة بالمسطحات المائية أثناء تأدية عمله بأسيوط
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>- إحباط محاولة تهريب 750 كيلو سمك طازج من بحيرة ناصر بأسوان
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مصر 365

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