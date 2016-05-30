محافظ الفيوم: تخصيص 421ألف جنيه لتوصيل خط جديد لمياه الشرب بمدينة سنورس

صرح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بأنه تم تخصيص مبلغ 421 ألف جنيه لتوصيل خط جديد لمياه الشرب 315 بولى إثيلين بمدينة سنورس، بدلا من خط مياه الشرب القديم الـ 300 إسبستوس، من أجل تطويره وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار محافظ الفيوم بأن الخط الجديد بمدينة سنورس، يبدأ من منطقة محطة المياه بشارع البحر حتى شارع الكنيسة، وذلك قبل البدء فى أعمال الرصف، مضيفا بأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية يأتى على رأس أولويات اهتمام المحافظة لاتصاله المباشر بالمواطنين، لافتا إلى أن منظومة مياه الشرب بمختلف المحافظات سيتم تطويرها تباعا بدءا من المناطق الأكثر احتياجا وصولا إلى تمام المنظومة، من خلال التحديث والتطوير ومعالجة خطوط مياه الشرب بالمحافظة .

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