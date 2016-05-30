مقتل أكثر من 20 شخصًا في ثلاثة تفجيرات في بغداد

قالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية، اليوم الاثنين، إن أكثر من 20 شخصًا قتلوا، وأصيب نحو 50 في ثلاثة تفجيرات وقعت في بغداد.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تقاتل فيه القوات العراقية وفصائل شيعية مقاتلي تنظيم “داعش” في الفلوجة معقل التنظيم غربي العاصمة العراقية بغداد.

وقتل 12 شخصًا وأصيب أكثر من 20 حينما انفجرت سيارة ملغومة في حي الشعب الذي تقطنه أغلبية شيعية في شمال بغداد، وقتل سبعة وأصيب 19 آخرون في تفجير سيارة أخرى في حي الطارمية الذي يسكنه السنة في بغداد.

وانفجرت عبوة ناسفة مزروعة في دراجة نارية في حي مدينة الصدر الشعبي الذي تسكنه غالبية من الشيعة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة.