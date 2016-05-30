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ضبط عاطل وسيدتين متهمين بسرقة معرض أجهزة كهربائية فى أسيوط

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ضبط عاطل وسيدتين متهمين بسرقة معرض أجهزة كهربائية فى أسيوط ضبط عاطل وسيدتين متهمين بسرقة معرض أجهزة كهربائية فى أسيوط
ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على سيدتين وعاطل قاموا بسرقة 230 ألف جنيه من معرض أجهزة كهربائية مجاور لمنزلهم عن طريق التسلل ليلا من نافذة المحل.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من "م.أ.ح" صاحب معرض أجهزة كهربائية باكتشافه سرقة مبلغ مالى "230 ألف جنية" من داخل معرضه.

بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين عدم وجود ثمة آثار عنف أو كسر بمنافذ المحل و بسؤاله اتهم كلا من "ح.أ. م " عاطل، و"م. أ. م " وتوصلت التحريات أن وراء ارتكابها المتهم الأول بمشاركة سيدتين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بصحة التحريات وارتكابهم للواقعة عن طريق الدخول للمعرض ليلا من نافذة تطل على منزلهم وأرشدوا عن المبلغ المالى 227,600 جنيه، و160 دينار ليبى متبقية من المبلغ المسروق، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.


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