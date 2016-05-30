القبض على عاطل لحيازته سلاحا ناريا غير مرخص وطلقات فى أسوان

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة أسوان، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل، بحوزته سلاح نارى غير مرخص وطلقات حية خلال أحد الأكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكان ورد إخطارإلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسوان، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم "محمود.ب" 28 سنة عاطل- وبحيازته فرد خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط .

تم تحرير المحضررقم 707 لسنة 2016 م إدارى مركز أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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